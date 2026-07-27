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القبض على منتحل صفة موظف في مكتب رئيس القضاء ولجنة مكافحة الفساد
أمن
2026-07-27 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
أعلن
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على منتحل صفة موظف في
مكتب رئيس
مجلس القضاء
ولجنة مكافحة الفساد المركزية.
وذكرت
محكمة تحقيق النجف
في بيان، انه تم "إلقاء القبض على متهم انتحل صفة موظف في مكتب
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، ولجنة مكافحة الفساد المركزية في
رئاسة الوزراء
، بقصد ابتزاز مدير
التسجيل العقاري
في
محافظة النجف
الأشرف".
وأوضح القاضي المختص أن "المتهم تواصل هاتفياً مع مدير التسجيل العقاري، مدعياً أنه موجود في لقاء مع رئيس
مجلس القضاء الأعلى
لغرض توقيع كتب، وأن اسم مدير التسجيل العقاري مدرج ضمن قوائم أوامر القبض، وأن بإمكانه إلغاء تلك الإجراءات مقابل مبالغ مالية، مبيناً أنه قام أيضاً في وقت سابق بابتزاز مدير
مطار النجف
الأشرف، وكذلك مدير توزيع الكهرباء في المحافظة".
وأضاف أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجمعت الأدلة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتدوين أقواله قضائياً تمهيداً لاحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته وفقا للقانون".
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