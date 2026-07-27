القبض على منتحل صفة موظف في مكتب رئيس القضاء ولجنة مكافحة الفساد

وذكرت في بيان، انه تم "إلقاء القبض على متهم انتحل صفة موظف في مكتب ، ولجنة مكافحة الفساد المركزية في ، بقصد ابتزاز مدير في الأشرف".وأوضح القاضي المختص أن "المتهم تواصل هاتفياً مع مدير التسجيل العقاري، مدعياً أنه موجود في لقاء مع رئيس لغرض توقيع كتب، وأن اسم مدير التسجيل العقاري مدرج ضمن قوائم أوامر القبض، وأن بإمكانه إلغاء تلك الإجراءات مقابل مبالغ مالية، مبيناً أنه قام أيضاً في وقت سابق بابتزاز مدير الأشرف، وكذلك مدير توزيع الكهرباء في المحافظة".وأضاف أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجمعت الأدلة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتدوين أقواله قضائياً تمهيداً لاحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته وفقا للقانون".