هويات داعشية.. ما ضبط بحوزة 4 متهمين بينهم ثلاث عائدات من مخيم الجدعة (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف ومتابعة من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، نفذت ، بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي، واجباً أمنياً للبحث والتفتيش في حي الهداية بقضاء ، ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار".وأكدت ان "الواجب اسفر عن إلقاء القبض على متهم بحوزته هوية تعريفية تعود لعناصر عصابات الإرهابية، فضلاً عن توقيف ثلاث متهمات من العائدات من مخيم الجدعة، وقد أوقفوا جميعاً بقرار قضائي وفق المادة (4) من ، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية".وأوضحت ان "عمليات التفتيش اسفرت عن ضبط مسدس عيار (9 ملم)، ومخازن مسدسات، وعتاد مختلف، ومبلغ قدره (45,470,000) دينار عراقي، إضافة إلى (800) دولار أمريكي، و(51) هاتفاً محمولاً، و(45) شريحة اتصال مختلفة، وجهازي صراف آلي، و(156) إطلاقة مسدس، و(11) إطلاقة بندقية (M4)، فضلاً عن شريط وحاوية عتاد (BKC) فارغين"، موضحة ان "المضبوطات شملت كذلك (102) قرص مدمج (CD)، وأجهزة ومستلزمات إلكترونية وحاسوبية ومختبرية وطبية متنوعة، وجهاز عدّ نقود خاصاً بأعمال الصيرفة، وجهاز سونار، ووثائق وسنويات عجلات، وكتباً دينية متنوعة، وعملة عراقية قديمة تعود إلى عهد النظام المباد ، إلى جانب مواد أخرى تم ضبطها وتوثيقها أصولياً".وأكدت انه "تم تنظيم محاضر ضبط للمواد كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون"، لافتة الى "استمرارها في ملاحقة المطلوبين والعناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التنسيق والتكامل مع قطعات الجيش العراقي وباقي ، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين".