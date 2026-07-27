اعتقال خمسة أشخاص بمداهمة منزل كان يستخدمه "داعش" في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال خمسة أشخاص بمداهمة منزل كان يستخدمه تنظيم "داعش" في .

وقالت المديرية في بيان، "بإشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية، ووفق النهج الذي تعتمده المديرية في تنفيذ العمليات الاستخبارية الاستباقية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من أحد مصادرها، تمكن أبطال والأمن في فرقة المشاة السابعة من مداهمة أحد المنازل الذي كان يُستخدم من قبل تنظيم الإرهابي، قبل تحرير المدن من دنسه، مقراً لما يُسمى بـ(بيت مال المسلمين)، والمخصص لتوزيع الأموال التي كان التنظيم يطلق عليها اسم " "، وذلك في قضاء بمحافظة ".

وأسفرت العملية وفق البيان عن "إلقاء القبض على خمسة متهمين كانوا يشغلون المنزل، وفق أحكام المادة (1/4) من ، كما ضُبطت بداخله مبالغ مالية، وصكوك، وأسلحة، واعتدة، وكتب دينية متطرفة، فضلاً عن مواد غذائية وطبية متنوعة".