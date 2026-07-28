مستشار الأمن القومي يكشف عن اعتقال "خلايا أوكرانية" نفذت عمليات بالعراق

وقال في تصريح صحافي تابعته ، ان "خلية استخبارية متخصصة في التحليل توصلت إلى مؤشرات وأدلة تؤكد وجود تدخل أوكراني في الشأن العراقي".وأضاف: "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية واستهدفت عدداً من المنشآت، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يعملون لصالح أوكرانيا".ومع الأهمية البالغة لهذا الكشف، لم يحدد العبودي طبيعة أو مواقع المنشآت التي تم استهدافها، كما لم يوضح ما إذا كانت هذه الخلايا قد نفذت عمليات خارج الحدود العراقية، مكتفياً بالإشارة إلى أن العمليات وقعت "داخل الأراضي العراقية".وشدد العبودي على "ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات في هذه المرحلة"، مؤكداً أن "ملف القصف داخل الأراضي العراقية معقد ويحتاج إلى الكثير من التحقيق، ليتسنى توجيه الاتهامات بشكل قاطع لهذا الطرف أو ذاك بالوقوف وراء عمليات القصف هذه".