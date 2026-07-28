هزتان أرضيتان قويتان تضربان تشنغهاي بالصين

وأكد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني (CENC) أن "الهزة الأولى بلغت قوتها 5.7 درجة في تمام الساعة 11:16 صباحا بالتوقيت المحلي (03:16 بتوقيت غرينتش)، لتعقبها هزة ارتدادية أقوى بقوة 5.8 درجة بعد 18 دقيقة فقط في ذات المنطقة".ووقعت الهزتان في محافظة شنغهاي (Xinghai County) التابعة لولاية هاينان التبتية.وقد حدد عمق الهزتين بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما يقع على بعد حوالي 244 كيلومترا من مدينة شينينغ، عاصمة مقاطعة تشنغهاي.ولم ترد أي تقارير فورية من السلطات المحلية تفيد بوقوع ضحايا، خسائر بشرية، أو أضرار مادية جسيمة.