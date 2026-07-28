بالصور.. احباط تهريب أسلحة مخبأة داخل خزان وقود في منفذ القائم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مركز شرطة جمرك القائم، التابعة لمديرية شرطة جمرك المنطقة الثانية في قيادة قوات الحدود، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بنادق كلاشينكوف كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود لعجلة نوع قلّاب قادمة من الجانب السوري إلى ".وأضافت ان "عملية الضبط جاءت إثر التفتيش الدقيق للعجلة"، مشيرة الى انه "جرى إلقاء القبض على سائقها وضبط الأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".فيما كشف مصدر امني لـ نيوز، انه "تم العثور على (8) بنادق كلاشنكوف في احدى العجلات القادمة من الاراضي السورية الى العراق داخل منفذ القائم".وأضاف ان "الأسلحة كانت موجودة داخل خزان الوقود التابع الى العجلة نوع فالفو تحمل الرقم"، لافتا الى انه "تم القاء القبض على سائق العجلة".