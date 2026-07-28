كربلاء تصادق على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين وتؤكد عدم قطع الطرق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ، أن الجلسة الطارئة شهدت حضور قائد عمليات كربلاء وقائد الشرطة وقائد عمليات للحشد الشعبي، لمناقشة الإجراءات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالزيارة.وأضاف أن استعرضت تفاصيل الخطة الأمنية، التي تضمنت آليات تأمين الزائرين وتعزيز الجهد الاستخباراتي وتنفيذ العمليات الاستباقية، حيث جرت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس المحافظة.وأكد البيان أن الخطة تركز على ضمان انسيابية حركة الزائرين وعدم إحداث قطوعات في الطرق، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين لتوفير أجواء آمنة ومستقرة للزائرين وأهالي المحافظة خلال الزيارة.