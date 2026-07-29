قائمة اسماء الشهداء اثر القصف الأمريكي السعودي على مقر للحشد في سهل نينوى

جاء ذلك بعدما اعلنت ، اليوم الاربعاء، عن تعرض مقراته لهجماتٍ شنّتها القوات الأمريكية والسعودية.وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "عددا من مقرات هيئة الرسمية في مناطق متفرقة من تعرّضت، فجر اليوم، لهجماتٍ إرهابية غادرة شنّتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".