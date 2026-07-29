حصيلة اولية لعمليات القصف التي استهدفت مواقع الحشد في ثلاث محافظات

وقال المصدر لـ ، ان "مواقع للحشد الشعبي في محافظات ونينوى وديالى تعرضت فجر اليوم الى قصف بطائرات سعودية واميركية".واضاف ان "الحصيلة الاولية للقصف اسفرت عن استشهاد 10 من واصابة 7 اخرين"، مشيرا الى ان "هذه الحصيلة قابلة للزيادة".