الحشد الشعبي يعلن حصيلة غير نهائية للهجمات الاميركية السعودية

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "الحصيلة غير النهائية للهجمات التي شنّها العدوان الأمريكي–السعودي المشترك، والتي استهدفت عدداً من مقرات الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، اسفرت عن استُشهاد ما لا يقل عن (20) مجاهداً، وأُصيب (32) آخرون".وأضافت أنه "وفقاً للمعلومات التي جُمعت، فقد طالت الاعتداءات مقرات الهيئة في ، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".