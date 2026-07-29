صور جديدة توثق حجم الأضرار في مقرات الحشد جراء الهجوم الأخير

الصور ادناه:أعلنت ، اليوم الأربعاء (29 تموز 2026)، استشهاد 20 منتسباً وإصابة 32 آخراً في القصف الأميركي السعودي على مقراته في محافظات (بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى).