القبض على "الثعلبة" جنوبي ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية تمكنت من القبض على امراة في الثلاثين من عمرها، وتعتبر أخطر تاجرة مخدرات في ، خلال عملية امنية بقضاء سوق الشيوخ".وأضاف ان "المرأة تلقب بالثعلبة"، مشيرا الى ان "عملية الاعتقال جاءت بناءً على اعترافات تجار مخدرات معتقلين لدى ".وذكر انه "تم تسليم المتهمة إلى جهاز في ".