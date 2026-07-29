شاهد بالصور.. اثار القصف على مقر عمليات الحشد الشعبي في البصرة

– امني

تنشر نيوز، اليوم الأربعاء، صورا لاثار القصف على مقر عمليات في .

وتظهر الصور ادناه حجم الدمار الذي سببه القصف الأمريكي السعودي على المقر والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المنتسبين.