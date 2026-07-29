الكلداني يدعم إجراءات الحكومة لحماية السيادة: العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات

وقال الكلداني في بيان، إنه "يستنكر بأشد عبارات الإدانة والرفض الاعتداءات والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية من قبل أي دولة"، مشيراً إلى أن "ما شهدته الساحة الوطنية مؤخراً يستدعي وقفة تاريخية وموقفاً وطنياً موحداً يعلو فوق جميع المسميات الطائفية والمكوناتية".وأضاف أن " وطن للجميع، وحماية ترابه وصون كرامته وسيادته مسؤولية تقع على عاتق كل عراقي شريف"، معلناً "الدعم الكامل للحكومة العراقية في أي خطوات وإجراءات تتخذها لردع هذه الانتهاكات وحماية أرضنا وشعبنا، مع التأكيد على حتمية ترسيخ الأمن الداخلي وتأمين حدود البلاد بشكل صارم".وجدد الكلداني موقفه الرافض لأن "تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للصراعات"، مؤكداً أن "سيادة العراق خط أحمر، وشعبه هو صاحب القرار الأول والأخير".