الداخلية تعلن القبض على معتدي شرطي المرور في الكرادة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بمتابعة شخصية من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على شخصين اعتديا بالضرب على أحد رجال المرور، بعد انتشار مقطع فيديو وثق الحادثة في أحد أزقة ".وأضافت انه "فور تداول المقطع، وجّه بتشكيل فريق أمني لتعقب الجناة، حيث أسفرت الجهود عن اعتقالهما خلال وقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإيداعهما التوقيف".وأكد الوكيل الأقدم أن " لن تسمح بأي اعتداء أو تجاوز على بمختلف صنوفهم"، مشدداً على أن "هيبة رجل الأمن مصانة، وأن كل من يتجاوز على منتسبي الوزارة سيُحاسب وفق القانون".