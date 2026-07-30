مقتل أجنبي بطعنة سكين إثر مشاجرة في حي الجهاد ببغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة نشبت بين شخصين يحملان الجنسية الأفغانية ضمن منطقة ، لتتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتل أحدهما بعد تلقيه طعنة نفاذة في منطقة البطن".وأضاف المصدر أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة فور ارتكابه الجريمة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، فيما فرضت طوقاً أمنياً وبدأت عملية بحث وتفتيش مكثفة لملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه".