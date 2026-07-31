تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة شرطة بغداد/ تمكنت من إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية؛ إثر ارتكابه جريمة قتل في مشاجرة اندلعت بينه وبين شخص من الجنسية ذاتها ضمن منطقة ".وأضافت "فور ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بوقوع حادث قتل جنائي ضمن المنطقة المذكورة، وعلى الفور توجهت القوة المختصة إلى محل الحادث، تبين أن مشاجرة استُخدمت فيها آلات حادة بين الطرفين أسفرت عن مقتل أحدهما في المكان، فيما لاذ الآخر بالفرار".وتابعت ان "فريق عمل شكل برئاسة آمر المنطقة الأمنية الثانية عشرة، وعضوية مدير إجرام الإعلام، وآمر قاطع نجدة الإعلام، وضابط مركز شرطة (الفرات والجهاد)، ومن خلال المتابعة الميدانية وتحليل تسجيلات المراقبة، تمكن الفريق من تحديد هوية المتهم وتعقبه وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي"، موضحة ان "الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".