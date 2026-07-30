الإعلام الأمني بشأن حصر السلاح بيد الدولة: يمضي وفق مراحل مؤسساتية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق زيارة الزيدي إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571852-639210280360665170.jpg
الإعلام الأمني بشأن حصر السلاح بيد الدولة: يمضي وفق مراحل مؤسساتية
أمن
2026-07-30 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
336 شوهد
اعتبرت خلية
الإعلام الأمني
، الخميس، أن حصر السلاح بيد الدولة يمضي وفق مراحل مؤسساتية تعزز الأمن والاستقرار، مشيرا الى وجود 854 مكتباً لتسجيل أسلحة المواطنين.
وقال رئيس الخلية الفريق
سعد معن
في بيان، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي ويدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة بما يحفظ السلم
الأهلي
ويعزز الاستقرار المجتمعي"، مضيفا أن "المؤسسات الامنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".
وأوضح معن أن "
اللجنة الوطنية الدائمة
لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في
وزارة الداخلية
تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن
مجلس القضاء الأعلى
والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم
العراق
باستثناء
إقليم كردستان
".
ولفت إلى أن "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن "هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني".
وأضاف رئيس خلية
الإعلام الأمني
أن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف
الأجهزة الأمنية
والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم".
وبين أن "الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة عبر
اللجنة الوطنية
الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية بما يدعم
استراتيجية الدفاع الوطني
ويعزز الأمن والاستقرار ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق الدستور".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السيد الحكيم: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة لبناء الاستقرار
11:51 | 2026-06-16
الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن
12:15 | 2026-06-14
رئيس الجمهورية من منتدى دلفي في السليمانية: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد أولوية للإصلاح
08:43 | 2026-06-06
الإطار التنسيقي يؤيد مشروع حصر السلاح بيد الدولة
17:37 | 2026-06-01
ايران
حصر السلاح
استراتيجية الدفاع الوطني
اللجنة الوطنية الدائمة
مجلس القضاء الأعلى
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
اللجنة الوطنية
الإعلام الأمني
إقليم كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
45.72%
03:25 | 2026-07-29
هيئة الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:25 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
أمن
25.68%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
محليات
18.01%
07:28 | 2026-07-29
تحديد موعد توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
07:28 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
10.58%
05:04 | 2026-07-29
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
05:04 | 2026-07-29
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء طريق الزائرين - الحلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
طل الصباح
29-7-2026 سيرة - نصيحة للمجتمع | 2026
00:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
اخترنا لك
مقتل أجنبي بطعنة سكين إثر مشاجرة في حي الجهاد ببغداد
08:31 | 2026-07-30
الناطق باسم القائد العام: لا توجد أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية
04:15 | 2026-07-30
تفاصيل اجتماع مجلس الامن الوطني بشأن القصف الامريكي السعودي على العراق
09:49 | 2026-07-29
القبض على "الثعلبة" جنوبي ذي قار
08:54 | 2026-07-29
نقابة المحامين تقرر تأجيل قبول انتماء المتقاعدين من الوظائف ذات الصلة بالمحاماة لمدة 3 سنوات
08:47 | 2026-07-29
الكلداني يدعم إجراءات الحكومة لحماية السيادة: العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات
08:45 | 2026-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.