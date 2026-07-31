الأمن الوطني يعلن حصيلة عملياته خلال تموز: القبض على 231 متهماً بملفات مختلفة



أعلن جهاز العراقي، اليوم الجمعة، حصيلة أبرز عملياته النوعية التي نفذتها مفارزه خلال شهر تموز في عموم محافظات البلاد.

وقال الجهاز في بيان، إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 30 متهماً وفق قضايا الإرهاب، و62 متهماً بملفات المتاجرة والترويج للمخدرات، فضلاً عن اعتقال 139 متهماً بقضايا الابتزاز والتهديد.



وأضاف البيان، أن مفارز الجهاز نفذت عمليات نوعية أخرى ضمن جهودها الأمنية في مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار العمل لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.