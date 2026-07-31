مصدر: النزاهة تنفذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك ومسؤولين وضباط بتهم الرشوة

وقال المصدر لـ ، إن أوامر القبض شملت مدير مرور العميد علي، ومدير شؤون محمد، فضلاً عن العقيد سلوان زكي محفوظ، والعقيد حسين ، والمقدم ازهر حاضر رسن، وشرطي المرور هيثم .وأضاف أن الأوامر تضمنت أيضاً مفوضاً يُدعى فندي، ومفوض الشؤون ، إلى جانب إبراهيم جمعة علي، وهو موظف في .وأشار المصدر إلى أن الإجراءات جاءت على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بتسلم رشى، فيما تتواصل الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتهمين.