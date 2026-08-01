خلية الإعلام الأمني: أكثر من 4 ملايين زائر دخلوا العراق منذ مطلع محرم



ـ امني



أعلنت خلية ، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من أربعة ملايين زائر شاركوا في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس.





وقال رئيس خلية الفريق ، في بيان ورد للسومرية نيوز إن "عدد الزائرين بلغ أربعة ملايين وسبعة آلاف ومئتين وسبعة وخمسين زائراً منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس".



وتابع، أن " تواصل جهودها لتأمين حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة خلال الزيارة الأربعينية". وقال رئيس خلية الفريق ، في بيان ورد للسومرية نيوز إن "عدد الزائرين بلغ أربعة ملايين وسبعة آلاف ومئتين وسبعة وخمسين زائراً منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس".وتابع، أن " تواصل جهودها لتأمين حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة خلال الزيارة الأربعينية".