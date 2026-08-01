الاعتداء الأمريكي السعودي.. تفاصيل جديدة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي

ونقلت عن المصادر قولها ان "عمليات القصف – الأميركية على مقرات فجر الأربعاء الماضي لم تكن ضربة عشوائية بل عملية مخططة وُزّعت أدوارها بين وواشنطن".وأضافت ان "الضربات على مقرات الحشد في الجنوب نُفّذت بطيران سعودي، أما المقرات في الشرق والشمال فكان القصف أميركيا".وتابعت ان "ذلك يتفق مع روايات عراقية أكدت أن مقاتلات سعودية وأميركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت الهجمات بشكل متزامن، وأن الضربات تركزت في منطقة شمل الدير في ، والصويرة بواسط، وناحية عون بكربلاء، وقضاء الدبس بكركوك، وقضاء آمرلي في ، والحمدانية في ، وأطراف المدائن جنوبي ، ومعسكر (معسكر أشرف سابقا)، في ".