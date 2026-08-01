الداخلية تتخذ إجراءات بحق ضابط وثلاثة منتسبين اعتدوا على احدى الموقوفات بالديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ، وجه باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في "، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون".كما وجّه "بإحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه"، مشدداً على أن "هذه الأفعال لا تمثل مبادئ ولا أخلاقيات رجل الشرطة".وأكد الوكيل الأقدم أن "الوزارة ماضية في محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينتهك حقوق المواطنين، وأن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء".