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الداخلية تتخذ إجراءات بحق ضابط وثلاثة منتسبين اعتدوا على احدى الموقوفات بالديوانية
أمن
2026-08-01 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
872 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات بحق ضابط وثلاثة منتسبين بعد الاعتداء على احدى الموقوفات بالديوانية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية،
حسين العوادي
، وجه باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في
محافظة الديوانية
"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون".
كما وجّه "بإحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه"، مشدداً على أن "هذه الأفعال لا تمثل مبادئ
وزارة الداخلية
ولا أخلاقيات رجل الشرطة".
وأكد الوكيل الأقدم أن "الوزارة ماضية في محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينتهك حقوق المواطنين، وأن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء".
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