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الجيش الأميركي يسحب منظومات باتريوت من أربيل
أمن
2026-08-01 | 11:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
رووداو
1,155 شوهد
أكد الجيش الأميركي، سحب منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" من
مدينة أربيل
في
إقليم كردستان
، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن عملية إعادة تموضع للقوات والمعدات الأميركية في المنطقة.
وقال مسؤول عسكري أميركي، إن
القيادة المركزية
تواصل إعادة نشر القوات والمعدات في مواقع أخرى لدعم المهام المكلفة بها، موضحاً أن تفاصيل هذه التحركات لا يتم الإعلان عنها لدواعٍ تتعلق بأمن العمليات.
وجاءت تصريحات المسؤول رداً على تقارير تحدثت عن سحب منظومات "
باتريوت
" من
أربيل
، ومستقبل أنظمة الدفاع الجوي في الإقليم، إضافة إلى وضع الطائرات التي شاركت في التصدي لهجمات صاروخية خلال الفترة الماضية.
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