الجيش الأميركي يسحب منظومات باتريوت من أربيل

وقال مسؤول عسكري أميركي، إن تواصل إعادة نشر القوات والمعدات في مواقع أخرى لدعم المهام المكلفة بها، موضحاً أن تفاصيل هذه التحركات لا يتم الإعلان عنها لدواعٍ تتعلق بأمن العمليات.وجاءت تصريحات المسؤول رداً على تقارير تحدثت عن سحب منظومات " " من ، ومستقبل أنظمة الدفاع الجوي في الإقليم، إضافة إلى وضع الطائرات التي شاركت في التصدي لهجمات صاروخية خلال الفترة الماضية.