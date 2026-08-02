"العمال الكردستاني" يخلي 81 معسكراً عند الحدود العراقية - التركية

وسحب " " مسلحيه من 81 معسكراً عند "النقطة صفر" الشريطية، فيما نفذت القوات التركية عمليات مسح وتفتيش كاملة للمنطقة، جرى التأكد خلالها من الإخلاء عبر تقارير ميدانية وصور الأقمار الاصطناعية.إعادة تمركز نحووأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الأمن والاستخبارات تحققت من إخلاء الكهوف والملاجئ وتراجع المسلحين لإعادة التمركز في جبل قنديل بالقرب من الحدود الإيرانية.وكان من بين المواقع المخلات معسكر استراتيجي في وادي "متينا" بمواجهة منطقة "هدى تبه" التابعة لولاية هكاري، بارتفاع يصل إلى 1754 متراً، فضلاً عن كهفين في منطقة "آفاشين" كانا يُستخدمان كمقر إقليمي للحزب.تفاصيل المواقع والمخازن اللوجستيةوأفاد تقرير صحفي نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الحزب أخلى مستودعين لوجستيين في منطقة "أريس فارس"، وكهفاً كان يُستخدم كمركز قيادة واتصالات لاسلكية، إلى جانب مواقع مخصصة لإيواء العناصر النسائية المسلحة ونقاط تفتيش تابعة للتشكيلات الأمنية للحزب.كما شملت عمليات الإخلاء 3 ملاجئ تحت الأرض في وادي "زاب"، ومستودع أسلحة وذخيرة بالقرب من بلدة "جنيد تشيشميسي" الحدودية، ومخبأين لتصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى "كهف تالابورا" في وادي "هفتانين" بمواجهة ولاية شرناق، و11 كهفاً آخر على تلة "كارتال".يُذكر أن جميع هذه المعسكرات والمواقع تقع ضمن نطاق عملية "المخلب - القفل" البرية التي تنفذها القوات التركية منذ عام 2022.