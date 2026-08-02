الأمن الوطني يعلن نتائج خطته الأربعينية: منظومة إلكترونية حديثة والإطاحة بـ 10 متطرفين

وذكر الحاكم في بيان ورد لـ ، أن "الجهود أثمرت عن تحقيق نتائج نوعية؛ كان في مقدمتها إطلاق منظومة إلكترونية تقنية مركزية لإدارة الجهد الفني والاستخباري، ترتبط بها غرف العمليات والمفارز الميدانية عبر أكثر من 1000 جهاز لوحي، لتوفير متابعة لحظية للموقف الأمني وتحليل المعلومات ورفعها مباشرة إلى للقوات المسلحة ورئيس الجهاز".وأوضح أن "المنظومة أسهمت في التعامل مع أكثر من 16 ألف معلومة استخبارية استباقية وفق الإجراءات القانونية، ما عزز من سلامة الزائرين".وأضاف الناطق باسم الجهاز، أن "مفارز تمكنت من إلقاء القبض على 10 متهمين بالانتماء إلى حركات متطرفة استناداً إلى قرارات قضائية صادرة عن "، لافتاً إلى "نجاح المفارز في رصد ومعالجة 55 شائعة ميدانية وإلكترونية للحد من محاولات إثارة البلبلة".وأشار الحاكم إلى أن "الجهاز أنجز الجرد الإلكتروني لـ 16 ألف موكب حسيني وتوثيق بيانات العاملين فيها والمفارز الخدمية ضمن قاعدة بيانات مركزية"، مشيراً إلى أن "إجراءات السيطرات والمنافذ أسفرت عن ضبط 330 طناً من المواد المخالفة و2600 كارتون مخالف".وفي الجانب الصحي والخدمي، بيّن الحاكم ضبط وإتلاف أكثر من 1100 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط أكثر من 17 ألف علبة دوائية غير أصولية بين مهربة وتالفة، وغلق 4 مفارز طبية غير مجازة، فضلاً عن ضبط 42 عجلة غير أصولية اتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية.وأكد الوطني استمرار واجباته الاستباقية بالتنسيق مع وجميع والجهات الساندة، لضمان أمن الزائرين وانسيابية المراسم.