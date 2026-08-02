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الشمري: العمل الميداني مستمر على مدار الساعة لضمان نجاح خطة الأربعينية
أمن
2026-08-02 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
واصل
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة ورئيس
اللجنة الأمنية
للزيارات المليونية، الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
، متابعته الميدانية لسير تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في
محافظة كربلاء المقدسة
، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر بيان أمني ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "الشمري أجرى جولات ميدانية برفقة قائد عمليات
كربلاء
وعدد من القادة والآمرين، شملت مختلف القطعات الأمنية والعسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة، فضلاً عن المحاور والمناطق المخصصة لإركاب ونقل الزائرين من وإلى المحافظة".
واطلع رئيس
اللجنة الأمنية
على انسيابية تنفيذ الواجبات الأمنية والخدمية ومستوى التنسيق بين التشكيلات الأمنية والجهات الساندة، مشدداً على "أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة، ولا سيما مع تزايد أعداد الزائرين واقتراب الزيارة من ذروتها، بما يضمن أمنهم وسلامتهم وانسيابية حركة تنقلهم".
وأكد الشمري أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تقضي بالمتابعة الميدانية المباشرة لتنفيذ الخطة، وتسخير جميع الإمكانات الأمنية والخدمية لتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية للزائرين، والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الأجهزة لإنجاح المراسم".
والتقى الشمري خلال جولاته بعدد من الزائرين، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لتسهيل حركتهم، مؤكداً أن "جميع المؤسسات الأمنية والخدمية تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة وتلبية احتياجات الزوار، بما يعكس قدرة وجاهزية مؤسسات الدولة في إدارة الزيارات المليونية".
وأشاد بـ "الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، إلى جانب الدوائر الخدمية والساندة"، مؤكداً أن "العمل الميداني والمتابعة المستمرة سيستمران على مدار الساعة لضمان نجاح الخطة الأمنية والخدمية حتى انتهاء المراسم بشكل كامل".
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محافظة كربلاء المقدسة
عبد الأمير الشمري
مكتب القائد العام
اللجنة الأمنية
عبد الأمير ال
محافظة كربلاء
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