لا توجد أي خروقات.. الإعلام الأمني يعلن إحصائية الوافدين الأجانب في الأربعينية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، أن "عدد الوافدين من خارج لأداء الزيارة الأربعينية تجاوز 4.4 ملايين وافد عبر مختلف المنافذ الحدودية والمطارات"، مشيرة إلى استمرار انسيابية تفويج الزائرين وحركتهم نحو .وأكدت خلية ، أن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مراسم الزيارة تسير وفق ما خطط لها بمرونة عالية، مع عدم تسجيل أي خروقات أمنية"، مشيدة بالتنسيق العالي بين مختلف التشكيلات العسكرية والاستخبارية والأجهزة الخدمية لتأمين حشود الزائرين.