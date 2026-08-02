بيان رسمي بشان انفجار الاعتدة شمالي بغداد

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، ان "اعتدة انفجرت داخل ، وحصل انفلاق لبعض الاعتدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحريق".