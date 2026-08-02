الكشف عن طبيعة اصوات الانفجارات التي تسمع شمالي بغداد

– امني

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن طبيعة اصوات الانفجارات التي تسمع شمالي .



وأضاف ان "اصوات الانفجارات التي تسمع نتيجة انفجار الاعتدة". وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل مستودعات العتاد في شمالي ".وأضاف ان "اصوات الانفجارات التي تسمع نتيجة انفجار الاعتدة".