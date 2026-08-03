السيطرة على حريق داخل مصفى صلاح الدين في بيجي(صور)

وقال ‏مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن " تمكنت، بمشاركة 5 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى ضمن مصافي ".وتابع، ان "الحادث كان بسيطاً وتمت السيطرة عليه بالكامل، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".ولفت الى ان "الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله".