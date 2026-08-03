الداخلية تعلن عبر السومرية إشراك طلبة الكليات الأمنية في خطة الأربعينية

وأوضح الحسون في تصريح خاص لـ " "، أن قيادة قوات الحدود تُشارك بشكل فاعل في الحملة عبر زجّ 400 عجلة بمختلف الأنواع والأحجام لإسناد عمليات نقل الزائرين وتسهيل حركة التفويج العكسي، بما يسهم في تخفيف الزخم المروري وتقديم أفضل الخدمات للوافدين.وأضاف الناطق باسم الوزارة أن طلبة المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وطلبة ، فضلاً عن طلبة معهد إعداد المفوضين، يؤدون دوراً محورياً ومهماً في دعم وإنجاح الخطة الأمنية والتنظيمية للزيارة المليونية.وأشار إلى أن الطلبة يشاركون ميدانياً في تنفيذ مختلف الواجبات إلى جانب بقية تشكيلات الوزارة، بما يشمل تأمين حركة الزائرين، وتنظيم انسيابية السير، وتقديم العون والإرشاد للوافدين، مشيداً بمستوى التأهيل والانضباط وروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها كوادر وضباط المستقبل في خدمة المواطنين.