الوائلي يتفقد منفذ الوليد بعد إحباط محاولة تهريب داخل صهريج نفطي

وذكرت الهيئة في بيان، أن الوائلي اطلع على الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة في المنفذ، ووجّه بتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه.وأكد الوائلي ضرورة رفع مستوى اليقظة وتعزيز الجهدين الاستخباري والفني، مشدداً على عدم التهاون مع محاولات التهريب أو أي خروقات تمس أمن واستقراره.وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الجانب السوري عبر ضباط الارتباط، للتعاون في منع عمليات التهريب ومتابعة المتسببين بها، لافتاً إلى أن المنفذ يشهد مرور نحو ألفي صهريج يومياً.