ضبط أكثر من ألفي حبة مخدر أسنان معدّة للتهريب في منفذ الوليد الحدودي

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، اليوم الاثنين (3 آب 2026)، أن "مديرية منفذ الحدودي، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع ممثلي جهازي والمخابرات الوطني العراقي ومركز الكمرك، ضبطت (2,160) حبة من مخدر الأسنان الطبي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل عجلة قادمة من الجانب السوري".وأوضح البيان أن "عملية الدخول شكلت مخالفة صريحة لأحكام الأمر الديواني رقم (6) لسنة 2019، والذي يحدد منافذ محددة لطلب واستيراد الأدوية البشرية بعد استحصال الموافقات الرسمية من وتوفير الشروط الصحية والبيئية لنقلها".وأكدت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمادة المضبوطة، وإحالة الحافلة مع الشحنة والمحتويات إلى مركز شرطة منفذ الوليد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".