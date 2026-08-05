الداخلية تحيل 45 متهما للقضاء بعد ضبط 433 مشروعا مخالفا للبيئة

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، وتابعته إن "مديرية شرطة البيئة، أجرت تحقيقاً قضائياً في (433) مشروعاً مخالفاً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 ، خلال النصف الأول من العام الجاري 2026".وتابع، أن "المديرية ألقت القبض على (45) متهماً مخالفاً للتعليمات والضوابط البيئية، وأحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".واردف: أن "الإجراءات التي تتبعها الوزارة تهدف إلى الحد من ملوثات الهواء والماء والتربة، ومنع المتاجرة بالكائنات الأحيائية المهددة بالانقراض".