الاطاحة بمنفذ هجمة إلكترونية عطلت خدمة الإنترنت عن 6 الاف مستخدم في نينوى

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، أعقبتها إجراءات فنية متخصصة نفذتها مفارز الجهاز، إذ أظهرت نتائج الكشف الإلكتروني هوية المنفذ المسؤول عن الهجمة".وتابع، ان "التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم كان يهدف من تنفيذ الهجمة الإلكترونية إلى إثارة البلبلة داخل مدينة ، وابتزاز مستخدمي ، بما يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، إلا أن سرعة الاستجابة والإجراءات الفنية والاستخبارية التي نفذها جهاز في المحافظة أسهمت في إحباط مخططه وقطع الطريق أمامه قبل تحقيق أهدافه".وأشار الى انه "بعد استحصال أمر قضائي وفق أحكام المادة (٣٦٢) من قانون العقوبات، وبمتابعة رئيس ، نفذت قوة من الفريق التكتيكي في مديرية أمن عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم".