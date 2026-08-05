مصدر: رفع حالة الإنذار (ج) وإعادة القطعات لوضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "خلال الساعات القادمة سيتم رفع حالة الإنذار القصوى (ج) التي فُرضت لتأمين خطة الزيارة".وأشار إلى أن "جميع القطعات الأمنية والعسكرية ستعود إلى وضعها الانسيابي والطبيعي تدريجياً".