مصدر أمني يحسم جدل "‏التحركات السورية": لا تتعلق بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، أن ‏التحركات قرب الحدود العراقية من الجانب السوري لا تتعلق بالعراق.

وقال المصدر في حديث لـ ، "‏التحركات داخل لا تتعلق بالعراق إنما تتعلق باعتقال قيادي سوري كبير اسمه أبو عمشة القيادة قائد فرقة السلطان سابقا والتي يطلق عليها فرقة 63 في حلب".

‏وأضاف أن "هذا المسؤول يعتبر من القيادات المهمة ‏وتم اعتقاله ومصادرة هواتفه في حلب وقد يؤدي هذا الاعتقال إلى تمرد داخل الجيش السوري وعليه توفير هذه الإجراءات التي شوهدت في داخل الحدود السورية".

وكانت مصادر أفادت، اليوم الثلاثاء، بوجود حالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية - السورية، دون إعلان رسمي عن أسباب هذه الإجراءات.