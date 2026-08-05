الحشد ينفي الاشتباك مع أي قوة في سامراء

وذكر بيان للهيئة، انها "تنفي ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع اشتباكٍ مسلح بين قوات وأي قوة أخرى في مدينة ، وتؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن ، ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية".ودعت الهيئة إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة".