مخدرات الأنبار تفكك شبكة من 19 متهما وتضبط 408 آلاف حبة كبتاغون (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " العملية نوعيةٌ أسفرت عن تفكيك شبكةٍ إجراميةٍ مكوَّنةٍ من (١٩) متهماً، بينهم امرأتان، وضبط (٤٠٨) آلاف حبةٍ من مادة الكبتاجون المخدرة، أي ما يعادل (٦٨) كيلوغراماً".وتابعت، ان "هذه العملية تندرج ضمن الحرب التي تخوضها المديرية ضد تجار تُدار بعزيمةٍ لا تلين، وأن أوكار الجريمة باتت مكشوفةً أمام الجهد الاستخباري والملاحقة الميدانية".