طلاق مفاجئ ووفيات وجلطة دماغية.. أزمات وأحزان تلاحق الوسط الفني خلال أسبوع

ففي ملف الانفصالات الأسرية، أعلن الفنان رسمياً طلاقه من الفنانة بعد زواج استمر 5 سنوات تخللته مشكلات مكتومة بعيداً عن أضواء الصحافة.وكشفت مصادر أن هذا الطلاق لم يكن الأول إذ سبق للنجمين الانفصال غير الرسمي ك"هدنة" غادرت على إثرها هنادي منزل الزوجية إلى بيت والدها الموسيقار ، قبل أن تتكلل مساعي صلح عائلية بالعودة، لكن الخلافات عادت لتعصف بالبيت الزوجي وتنهي العلاقة رسمياً.وعلى النهج ذاته، طوى الفنان صفحة زواجه من الفنانة إسراء بعد 7 سنوات أثمرت عن ابنتهما الوحيدة "تمارا".وجاء القرار إثر تباين حاد في التفكير والرؤى تسبب في أزمات متكررة، حيث كشفت الكواليس أيضاً عن وقوع انفصال سري سابق بينهما امتد لأسابيع، حاول الثنائي وقتها نفيه عبر نشر صور مشتركة على منصات التواصل الاجتماعي لتهدئة الشائعات، قبل أن يصل الأمر إلى طريق مسدود مؤخراً.على الجانب الأخر فجع عددا من الفنانين على رأسهم الفنان الذي أعلن رحيل شقيقه الأكبر "هشام هنيدي" إثر أزمة صحية طارئة قبل ساعات قليلة من العرض الخاص لفيلمه الجديد "الجواهرجي"، مما دفع هنيدي لإلغاء الاحتفالية والاكتفاء بطرح الفيلم تجارياً.وجاء ذلك بعد أيام قليلة من فاجعة مماثلة ألمت بالفنان الذي ودّع والده المطرب ، عقب سقوطه مغشياً عليه في منزله بحدائق الأهرام ونقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.وفي ملف المرض، يعيش الفنان القدير سامي وضعاً حرجاً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية بشارع قصر العيني إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى شلل كامل في الحركة، وسط دعوات زملاء المهنة وتثبيت الأطباء لمتابعة حالته المتدهورة.وأعلنت الفنانة عن نقلها المفاجئ إلى المستشفى إثر أزمة صحية حادة كتمت تفاصيلها، مشيرة إلى أنها اضطرت لتجميد كافة ارتباطاتها ومواعيدها الفنية لحين تجاوز هذه الظروف القاسية.