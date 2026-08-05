أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس في 12 اب

ورغم أن الكسوف الكلي للشمس لا يستمر سوى بضع دقائق، فإنه يعد من أكثر الظواهر الفلكية إبهارا، إذ يحول النهار إلى ليل في لحظات ويمنح من يشاهده تجربة لا تُنسى.ويحدث الكسوف الكلي عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب قرص الشمس المضيء بالكامل.ولا تدوم المرحلة الكلية سوى دقائق معدودة، لكنها تكفي لإغراق المنطقة في ظلام مفاجئ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور الشمسية على شكل إكليل مضيء يحيط بالقمر.ورغم أن مسارات الكسوف الكلي غالبا ما تمر فوق مناطق نائية أو قريبة من القطبين، فإن كسوف هذا العام سيكون استثنائيا، إذ سيعبر أجزاء من إسبانيا لأول مرة منذ أكثر من قرن، ما أثار اهتماما واسعا بين هواة الفلك والمصورين من مختلف أنحاء العالم.أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف1- قشتالة وليون (برغش، بالنسيا، بلد الوليد) – إسبانياتعد هذه المنطقة الخيار الأفضل لمتابعة الظاهرة، إذ سيستمر الكسوف الكلي فيها نحو دقيقة و45 ثانية عند الساعة 8:28 مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، إضافة إلى تمتعها بظروف جوية جيدة ومساحات مفتوحة توفر رؤية مثالية.2- إيبرو – كاتالونيا، إسبانياعلى الساحل الشرقي لإسبانيا، سيستمر الكسوف الكلي نحو دقيقة و30 ثانية عند الساعة 8:30 مساء، وتوفر المفتوحة هناك أفقا مثاليا لمتابعة الحدث.3- شاطئ سارينال – مايوركا، إسبانياسيبدأ الكسوف بقليل عند الساعة 8:31 مساء ويستمر دقيقة و36 ثانية. ونظرا لأن مدينة بالما دي مايوركا لن تقع ضمن نطاق الرؤية المثالي، ينصح الخبراء بالتوجه إلى شاطئ سارينال للحصول على أفضل مشاهدة.كما أطلقت حكومة جزر البليار بالتعاون مع AstroMallorca أداة مجانية تحمل اسم Horizonte Eclipse 2026 تتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كان الكسوف الكلي سيكون مرئيا من مواقعهم.4- سكورسبي ساند – شرقتتجه نحو 15 سفينة سياحية إلى أكبر نظام مضايق بحرية في العالم لمشاهدة الكسوف وسط المناظر الطبيعية القطبية، مع استعداد منظمي الرحلات لتغيير مواقع السفن بحثا عن سماء أكثر صفاء.وسيبدأ الكسوف هناك عند الساعة 4:35 مساء بتوقيت شرق غرينلاند الصيفي، ويستمر دقيقتين و16 ثانية.5- ريكيافيك – أيسلندافي العاصمة الأيسلندية، ستخصص مناطق للمشاهدة على امتداد الساحل الجنوبي الغربي، حيث سيبدأ الكسوف عند الساعة 5:48 مساء بتوقيت غرينتش، وتبلغ مدة المرحلة الكلية 57 ثانيةنصائح للمشاهدة الآمنةينصح خبير الكسوف ، مؤلف كتاب الدليل الكامل للكسوف الشمسي الكلي 2026، باستخدام تطبيقات مثل The Eclipse App وEclipse Horizon Checker، إلى جانب خدمات المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، لاختيار أفضل مواقع الرصد.كما يحث الخبراء الزوار المتجهين إلى شمال إسبانيا على متابعة التحذيرات المحلية، نظرا لاحتمال تأثر بعض المناطق بحرائق الغابات.ويذكر أن العالم سيشهد بعد نحو عام، في 2 اب 2027، أطول كسوف كلي للشمس في الحادي والعشرين، إذ سيمتد مساره آلاف الكيلومترات، من مرورا بجنوب أوروبا، ثم شمال إفريقيا، وصولا إلى أجزاء من الشرق الأوسط، بما في ذلك واليمن.وينصح خبير الكسوف ، مؤلف "الدليل الكامل للكسوف الشمسي الكلي 2026"، باستخدام تطبيقات مثل The Eclipse App وEclipse Horizon Checker والمعهد الجغرافي الوطني الإسباني للحصول على أفضل رؤية ممكنة. كما يجب مراعاة أن السلطات في شمال إسبانيا تحث حاليا الزوار على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات.جدير بالذكر أنه بعد عام واحد بالضبط تقريبا، وفي 2 أغسطس 2027، سيشهد العالم أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين، والذي سيمتد مساره لآلاف الكيلومترات، ابتداء من المحيط الأطلسي مرورا بجنوب أوروبا (إسبانيا وجبل طارق)، ثم شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان)، ثم أجزاء من الشرق الأوسط (السعودية واليمن والصومال).