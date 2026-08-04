آبل تحجب "التلغرام"

وأرجعت آبل، وفقا لما نقله مارك غورمان من "بلومبيرغ"، هذا الإجراء إلى احتواء التطبيق على مواد تنتهك إرشاداتها الصارمة بشأن إساءة استغلال الأطفال، مؤكدة أنه "أعيد فورا بعد قيام المطور بإزالة المحتوى وحظر المستخدم المخالف".وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها "تلغرام" عقوبات من آبل، ففي 2018 حجب عالميا ثم عدل وأعيد، كما خضع لقيود حكومية في عام 2023 والصين (حيث لا يزال محجوبا إلى جانب وسيغنال).وعلى صعيد آخر، يواجه التطبيق تدقيقا متصاعدا في الهند، حيث اتهم بتسريب مواد امتحانية، ونفت المنصة ذلك، لكن السلطات وصفتها أمام محكمة العليا بـ"الويب المظلم الجديد" للأنشطة الإلكترونية غير القانونية، مما دفع الحكومة لحجبه مؤقتا.