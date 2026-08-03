مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لتجنب ضربات الشمس

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ايران ترفض عبور الصادرات العراقية عبر هرمز.. تعليق رسمي حول اخر التطورات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لتجنب ضربات الشمس

منوعات

2026-08-03 | 11:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لتجنب ضربات الشمس
382 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تتزايد المخاطر الصحية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ يحذر مختصون من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، لما قد يسببه ذلك من الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل السريع لتجنب مضاعفات قد تكون خطيرة.

وقالت خبيرة التغذية ولاء أبو عيسى إن "التعامل الصحيح مع المصاب بضربة شمس في الدقائق الأولى يعد عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات"، موضحة أنه "يجب أولاً نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل، ثم إزالة الملابس الزائدة للمساعدة على خفض حرارة الجسم".
وأضافت أن "الإسعافات الأولية تشمل وضع كمادات باردة على مناطق الرقبة والإبطين والفخذين، مع رش الجسم بالماء وتهويته باستمرار"، مشيرة إلى أنه "إذا كان المصاب فاقداً للوعي فيجب الاستمرار بتبريد الجسم حتى يستعيد وعيه، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل".
وأوضحت أبو عيسى أنه "في حال كان المصاب واعياً وقادراً على البلع، فيمكن إعطاؤه رشفات صغيرة ومتكررة من الماء لتعويض السوائل التي فقدها نتيجة التعرض للحرارة".
وفيما يتعلق بالوقاية، شددت على "أهمية شرب الماء بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لأن الإحساس بالعطش قد يتأخر عن حاجة الجسم الفعلية للسوائل"، مؤكدة أن "الحفاظ على الترطيب يعد من أهم وسائل الوقاية خلال موجات الحر".
كما أوصت بارتداء الملابس الفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، واستخدام القبعات أو المظلات عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن مظللة قدر الإمكان، واستخدام واقي الشمس للحد من تأثير الأشعة المباشرة.
ودعت إلى "تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً متى أمكن، وتأجيل الأعمال والأنشطة البدنية المجهدة إلى ساعات المساء، عندما تنخفض درجات الحرارة".
وأكدت أبو عيسى أن "الشعور بالدوخة أو الصداع أو الغثيان قد يكون من العلامات المبكرة للإجهاد الحراري"، مشيرة إلى أنه "عند ظهور هذه الأعراض ينبغي نقل الشخص فوراً إلى مكان بارد، وإعطاؤه الماء تدريجياً، مع مراقبة حالته الصحية، وفي حال تفاقم الأعراض أو فقدان الوعي يجب طلب الرعاية الطبية دون تأخير".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
Play
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Play
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
Play
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
Play
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Play
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
Play
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29

اخترنا لك
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ باستمرار؟ 10 فوائد أساسية و"خطر وحيد"
05:00 | 2026-08-03
هل أنت أسد أم دب أم ذئب أم ثعلب؟ طبيب عراقي يثير الجدل ويكشف السرّ لخسارة الوزن بدون جوع
03:39 | 2026-08-03
قبل النوم.. مشروب صحي يساهم بخفض ضغط الدم
13:41 | 2026-08-02
وجبة دجاج تنتهي بكارثة.. شاب يتوفى والسلطات تفتح تحقيقا
13:02 | 2026-08-02
اخترق بعض الشركات سرا.. هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟
10:57 | 2026-08-02
الكسوف الكلي يقرع الجرس
10:19 | 2026-08-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.