قبل النوم.. مشروب صحي يساهم بخفض ضغط الدم

وفقًا لما ورد في موقع "EatingWell"، يعتبر مشروب الكركديه أحد أفضل الخيارات لمواجهة مشكلة ارتفاع ضغط الدم لما له من فوائد صحية متعددة. إليكم أبرز الأسباب التي تجعل شاي الكركديه مثاليًا لهذا الغرض:ترطيب الجسميلعب الكركديه دورًا بارزًا في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو عنصر مهم يساعد في التحكم بمستوى ضغط الدم. إذ يعزز الترطيب تنشيط الدورة الدموية ويدعم وظائف الكلى لضبط مستويات الصوديوم والسوائل في الجسم، ما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.غني بالبوليفينولاتيتميز الكركديه باحتوائه على نسبة عالية من البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية تساعد بفعالية في خفض ضغط الدم. ويقوم البوليفينول بدور أساسي في الحفاظ على أكسيد النيتريك، المسؤول عن استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم.كما أظهرت الدراسات أن تناول البوليفينولات يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عبر تنظيم نشاط نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون، المعني بضبط ضغط الدم.خفض الضغط الانقباضيتشير الأبحاث إلى أن الكركديه يمكنه خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وأظهرت تجارب علمية أن تناول ثلاث أكواب يوميًا تعادل نحو 4 جرامات من الكركديه يساعد على تقليل ضغط الدم الانقباضي بصورة ملحوظة خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أسابيع.باختصار، يُعد مشروب الكركديه خيارًا صحيًا وفعّالًا يمكن إضافته إلى الروتين اليومي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا تم تناوله مساءً بعد لتعزيز الفوائد الصحية.