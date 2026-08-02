وجبة دجاج تنتهي بكارثة.. شاب يتوفى والسلطات تفتح تحقيقا

كما نقلت زوجته وطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى قسم العناية الفائقة، بعد تعرضهما للتسمم ذاته.وأشارت المعلومات إلى أن الطب الشرعي أكد وجود حالة تسمم، فيما ذكرت قناة "الجديد" أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية.وأثارت الحالة في ، حيث أعرب عدد من المعلقين عن حزنهم لوفاة الشاب، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، كما انتقدوا ما وصفوه بالإهمال والاستهتار بصحة المواطنين، مطالبين الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المطاعم.ورجح بعضهم أن يكون الدجاج قديم التحضير وأعيد تسخينه قبل بيعه، بينما أشار آخرون إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من احتمالية فساد الأطعمة، داعين إلى تجنب تناول الطعام من المطاعم في مثل هذه الظروف.