شباك التذاكر الأميركي يسجل 6.2 مليار دولار مدفوعاً بنجاح "سبايدرمان"

ورغم هذا النمو، تشير بيانات قطاع السينما إلى أن عدد مرتادي دور العرض لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة ، فيما يعزى ارتفاع الإيرادات بشكل رئيس إلى زيادة أسعار التذاكر وعروض المشاهدة المميزة، إلى جانب نجاح عدد محدود من الأفلام الضخمة.وسجل فيلم "سبايدرمان: براند نيو داي" رقماً قياسياً جديداً في وكندا بإيرادات بلغت 360 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع، بينما وصلت إيراداته العالمية إلى 932 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما.