فيتامين "د".. شمس دافئة أم مكملات؟

5 إلى 35 دقيقة تحت الشمس يوميًّا تكفيك!لكن الفعالية تتغير بحسب:منتصف النهار هو الأفضلالبشرة الفاتحة تمتص الفيتامين "د" أسرع: الغيوم، الملابس وواقي الشمس يقلّلون من امتصاص الفيتامين "د"تعرّض للشمس دقائق فقط من دون واقي شمسي، ثم ضعه لحماية جلدك!كبار السن، وأصحاب البشرة الداكنة، يحتاجون وقتًا أطول تحت الشمس أو مكملات غذائية للحصول على قدر كاف من الفيتامين "د"