مصدر يوضح ما حصل في بغداد ليلة امس وفجر اليوم

وقال المصدر لـ ، انه "لا توجد اي عملية اعتقال نفذت يوم امس وفجر اليوم بحق اي شخصية".واضاف ان "الانتشار الامني في العاصمة هو اجراء روتيني حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تحسبا لحدوث اي طارئ".