الأمن الوطني يطيح بشبكات لتهريب النفط ويكشف عن مواقعها

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، "في ضربة استخبارية نوعية استهدفت شبكات تهريب النفط، تمكن جهاز ، وبعد استحصال الموافقات القضائية، من الإطاحة بشبكة متورطة بتهريب النفط الخام"، مبينا ان "العملية، التي نُفذت في محافظتي وذي قار، اسفرت عن ضبط صهريجين محملين بنحو (80) ألف لتر من النفط الخام المُهرّب، وإلقاء القبض على أحد أفراد الشبكة".وتابعت ان "ذلك جاء استمرارا للمتابعة الاستخبارية، حيث تمكن الجهاز من كشف ثلاثة مواقع تُستخدم لتهريب النفط الخام قرب قاعدة الإمام علي (عليه السلام) على طريق السريع، فيما أُلقي القبض من قبل الفريق التكتيكي على متهمين اثنين أثناء محاولتهما الفرار في سيطرة السدرة".وتابع انه "في عملية اخرى، تمكن الوطني، استناداً إلى معلومات دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، من كشف موقع يُستخدم لتهريب النفط الخام في قضاء بناحية الصينية، إذ استغل المهربون كراجاً لغسل العجلات غطاءً لنشاطهم الإجرامي، وربطوا أنبوباً يمتد إلى مصفى الصينية لسحب النفط الخام وتهريبه".واكد انه "عند الكشف على الموقع، عثرت القوة على بقع زيتية وآثار تدل على استخدام الأنبوب في عمليات التهريب، فيما أُلقي القبض على متهمين اثنين متورطين في القضية"، موضحا ان "المتهمين الخمسة احيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".